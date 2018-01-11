Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Роторный мотор от Mazda заинтересовал компанию Toyota

Роторный мотор от Mazda заинтересовал компанию Toyota

Сегодня, 11:04
Японская компания Toyota заинтересовалась роторным бензиновым мотором компании Mazda, который смог бы существенно расширить запас хода плагин-гибридных моделей. Ожидается, что крошечный мотор будет использоваться в серийной версии коммерческого Toyota E-Palette, концепт которого был представлен несколько дней назад на CES в Лас-Вегасе.

Роторный мотор от Mazda заинтересовал компанию Toyota

 

Джейкоб Браун, топ-менеджер американского офиса компании Toyota, во время общения с журналистами рассказал, что японский бренд заинтересован новым бензиновым роторным мотором, который разрабатывает компания Mazda. Господин Браун сообщил, что Mazda предоставит техническую информацию о роторном двигателе, который будет служить как расширитель запаса хода для коммерческого Toyota E-Palette.

Напомним, что новый Toyota E-Palette, который пока представлен в виде концепта, в 2019 году будет запущен в серийное производство. Модель представляет собой гибкую и экологически чистую платформу, которая позволит создать мобильные магазины или стать автомобилем доставки.

Роторный мотор от Mazda заинтересовал компанию Toyota

 

Новый роторный мотор от компании Mazda работает по циклу Ванкеля и в будущем будет служить основой для плагин-гибридных автомобилей. Не исключено, что такой двигатель также ляжет в основу нового спорткара Mazda RX-9.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette
На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2018 японские машиностроители представили мобильную платформу Toyota e-Palette. Она объединяет в себе

На тестах замечен спорткар Mazda RX-9 с роторным мотором
На тестах замечен спорткар Mazda RX-9 с роторным мотором

На страницах американского издания motor1 появились свежие шпионские снимки с тестов нового Mazda RX-9, оснащенного роторным двигателем. Примечательно, что

Новый роторный мотор от Mazda может стать гибридным
Новый роторный мотор от Mazda может стать гибридным

Ранее в мировых автомобильных изданиях появилась информация о том, что компания Mazda планирует возродить модели, оснащённые роторным двигателем внутреннего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости