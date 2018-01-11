Роторный мотор от Mazda заинтересовал компанию Toyota

Японская компания Toyota заинтересовалась роторным бензиновым мотором компании Mazda, который смог бы существенно расширить запас хода плагин-гибридных моделей. Ожидается, что крошечный мотор будет использоваться в серийной версии коммерческого Toyota E-Palette, концепт которого был представлен несколько дней назад на CES в Лас-Вегасе.

Джейкоб Браун, топ-менеджер американского офиса компании Toyota, во время общения с журналистами рассказал, что японский бренд заинтересован новым бензиновым роторным мотором, который разрабатывает компания Mazda. Господин Браун сообщил, что Mazda предоставит техническую информацию о роторном двигателе, который будет служить как расширитель запаса хода для коммерческого Toyota E-Palette.Напомним, что новый Toyota E-Palette, который пока представлен в виде концепта, в 2019 году будет запущен в серийное производство. Модель представляет собой гибкую и экологически чистую платформу, которая позволит создать мобильные магазины или стать автомобилем доставки.

Васисуалий Мурчалов

Новый роторный мотор от компании Mazda работает по циклу Ванкеля и в будущем будет служить основой для плагин-гибридных автомобилей. Не исключено, что такой двигатель также ляжет в основу нового спорткара Mazda RX-9.