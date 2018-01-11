Skoda построила картонный Karoq в натуральную величину

Чешская компания Skoda показала копию кроссовера Karoq, изготовленную в натуральную величину из картона. В создании машины под названием Kid Karoq принимали участие дети, за реализацию проекта несла ответственность дизайн-студия Lazerian.

На строительство картонной реплики Skoda Karoq потребовалось 10 недель и свыше 600 часов. Представители компании опросили более 1 000 детей в возрасте от 6 до 11 лет, чтобы узнать, каким оборудованием должна оснащаться игрушечная машина.В итоге картонный кроссовер получил игровую консоль с дисплеем на передней панели, кинопроектор, аудиосистему с беспроводными динамиками Canton и светодиодный диско шар. Кроме того, в автомобиле появился бассейн с 1 500 разноцветными шариками. Отмечается, что багажный отсек настоящей модели вмещает именно столько шариков при сложенных креслах второго ряда или 1 810 литров груза.

В Европе кроссовер Skoda Karoq поступил в продажу в начале нынешнего года. Стоимость новинки стартует от 24 000 евро. Пока неизвестно, когда автомобиль доберётся до российских дилерских центров.

Яна Васильева