Skoda построила картонный Karoq в натуральную величину

На строительство картонной реплики Skoda Karoq потребовалось 10 недель и свыше 600 часов. Представители компании опросили более 1 000 детей в возрасте от 6 до 11 лет, чтобы узнать, каким оборудованием должна оснащаться игрушечная машина.
В итоге картонный кроссовер получил игровую консоль с дисплеем на передней панели, кинопроектор, аудиосистему с беспроводными динамиками Canton и светодиодный диско шар. Кроме того, в автомобиле появился бассейн с 1 500 разноцветными шариками. Отмечается, что багажный отсек настоящей модели вмещает именно столько шариков при сложенных креслах второго ряда или 1 810 литров груза.