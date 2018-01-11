Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

В обозримом будущем должна состояться презентация обновлённой версии кроссовера Tucson. Недавно папарацци смогли сфотографировать модель во время дорожных испытаний, после чего шпионские снимки растиражировали автомобильные СМИ.

Несмотря на плотный камуфляж, в котором тестировали Hyundai Tucson 2019 модельного года, на кроссовере можно рассмотреть иные головные фонари, светодиодные ДХО и модифицированные задние фары. Кроме того, автомобиль получит сетчатую решётку радиатора и передний бампер с более крупными воздухозаборниками.Как и ранее, модель будет предлагаться с 1,6-литровым 175-сильным турбомотором и 2,0-литровым атмосферным двигателем, развивающим 164 лошадиные силы. В первом случае пару силовому агрегату составит 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением, а во втором – гидромеханическая АКПП на шесть скоростей.

Яна Васильева

Напомним, что недавно у актуального Hyundai Tucson произошли изменения в линейке комплектаций. В частности, модификация SEL обзавелась штатной системой мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay. Более «богатая» версия SEL Plus теперь предлагается с премиальной стереосистемой.