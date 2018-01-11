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| | Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

Вчера, 16:09
В обозримом будущем должна состояться презентация обновлённой версии кроссовера Tucson. Недавно папарацци смогли сфотографировать модель во время дорожных испытаний, после чего шпионские снимки растиражировали автомобильные СМИ.

Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

 

Несмотря на плотный камуфляж, в котором тестировали Hyundai Tucson 2019 модельного года, на кроссовере можно рассмотреть иные головные фонари, светодиодные ДХО и модифицированные задние фары. Кроме того, автомобиль получит сетчатую решётку радиатора и передний бампер с более крупными воздухозаборниками.

Как и ранее, модель будет предлагаться с 1,6-литровым 175-сильным турбомотором и 2,0-литровым атмосферным двигателем, развивающим 164 лошадиные силы. В первом случае пару силовому агрегату составит 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением, а во втором – гидромеханическая АКПП на шесть скоростей.

Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

 

Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

 

Обновленный Hyundai Tucson 2019 года вывели на дорожные тесты

 

Напомним, что недавно у актуального Hyundai Tucson произошли изменения в линейке комплектаций. В частности, модификация SEL обзавелась штатной системой мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay. Более «богатая» версия SEL Plus теперь предлагается с премиальной стереосистемой.
Яна Васильева
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