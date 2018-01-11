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| | Электрический Smart ForTwo получил специальную версию для США

Электрический Smart ForTwo получил специальную версию для США

Сегодня, 10:15
Немецкий бренд Smart, принадлежащий компании Daimler, планирует отметить 10-летний юбилей своего присутствия на рынке Соединенных Штатов выходом особой версии полностью электрического Smart ForTwo. Модель в исполнении 10th Anniversary Edition получила особые колесные диски от Brabus, а также некоторые новшества в отделке и уникальный колер кузова.

Электрический Smart ForTwo получил специальную версию для США

 

Согласно данным издания motor1, новый Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition от стандартного исполнения компактного электрокара прежде всего отличается особым синим колером кузова Sapphire Blue Metallic, а также наличием шильдиков с названием особой версии. Помимо этого, модель поставлена на 16-дюймовые колёсные диски Brabus Monoblock VII, которые имеют хромированную отделку и эффектно сочетаются с оттенком кузова.

Изменения в интерьере Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition нельзя назвать такими же значительными. Модель получает особую отделку селектора трансмиссии, а также «юбилейные» напольные коврики. Кожаный руль и педали из нержавеющей стали были доступны клиентам и ранее.

Электрический Smart ForTwo получил специальную версию для США

 

Новый Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition приводится в движение 80-сильным электрическим мотором, который способен разогнать хэтчбек до 100 км/ч за 11,3 секунды при максимальной скорости в 130 км/ч. Запас хода автомобиля составляет порядка 93 километров.
Васисуалий Мурчалов
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