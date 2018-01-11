Электрический Smart ForTwo получил специальную версию для США

Немецкий бренд Smart, принадлежащий компании Daimler, планирует отметить 10-летний юбилей своего присутствия на рынке Соединенных Штатов выходом особой версии полностью электрического Smart ForTwo. Модель в исполнении 10th Anniversary Edition получила особые колесные диски от Brabus, а также некоторые новшества в отделке и уникальный колер кузова.

Согласно данным издания motor1, новый Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition от стандартного исполнения компактного электрокара прежде всего отличается особым синим колером кузова Sapphire Blue Metallic, а также наличием шильдиков с названием особой версии. Помимо этого, модель поставлена на 16-дюймовые колёсные диски Brabus Monoblock VII, которые имеют хромированную отделку и эффектно сочетаются с оттенком кузова.Изменения в интерьере Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition нельзя назвать такими же значительными. Модель получает особую отделку селектора трансмиссии, а также «юбилейные» напольные коврики. Кожаный руль и педали из нержавеющей стали были доступны клиентам и ранее.

Васисуалий Мурчалов

Новый Smart Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition приводится в движение 80-сильным электрическим мотором, который способен разогнать хэтчбек до 100 км/ч за 11,3 секунды при максимальной скорости в 130 км/ч. Запас хода автомобиля составляет порядка 93 километров.