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| | Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

Сегодня, 09:30
Американская компания Ford представила кроссовер Ford Edge 2019 модельного года, который получил посвежевшую внешность и новую автоматическую трансмиссию с ротационным контроллером. Кроме того, рассекречена внешность и технических характеристики «заряженного» Ford Focus ST.

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

 

Новый Ford Edge 2019 в плане внешности от предыдущей генерации модели отличается более массивное решеткой радиатора, а также пересмотренной оптикой. Передний и задний бамперы получили незначительный рестайлинг, а осветители сзади стали более современными.

Ford Edge 2019 по-прежнему приводится в движение 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами, но мощность двигателя выросла на 5 лошадиных сил до 250 «лошадок». Новинка имеет модернизированную автоматическую трансмиссию, которая станет более эффективное в плане расхода топлива.

Что касается Ford Edge ST 2019, то данная модель предлагает 2,7-литровый битурбированный двигатель V6, мощность которого составляет 335 лошадиных сил при 515 Нм крутящего момента. Система полного привода стала базовой для модели, а спортивные тормоза можно получить в качестве опции.

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

 

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

 

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

 

Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

 

Уже в базовом варианте исполнения новый Ford Edge 2019 предлагается с системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, адаптивной оптикой и контролером рядности движения.
Васисуалий Мурчалов
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