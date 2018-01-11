Представлен обновленный кроссовер Ford Edge 2019 модельного года

Американская компания Ford представила кроссовер Ford Edge 2019 модельного года, который получил посвежевшую внешность и новую автоматическую трансмиссию с ротационным контроллером. Кроме того, рассекречена внешность и технических характеристики «заряженного» Ford Focus ST.

Новый Ford Edge 2019 в плане внешности от предыдущей генерации модели отличается более массивное решеткой радиатора, а также пересмотренной оптикой. Передний и задний бамперы получили незначительный рестайлинг, а осветители сзади стали более современными.Ford Edge 2019 по-прежнему приводится в движение 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами, но мощность двигателя выросла на 5 лошадиных сил до 250 «лошадок». Новинка имеет модернизированную автоматическую трансмиссию, которая станет более эффективное в плане расхода топлива.Что касается Ford Edge ST 2019, то данная модель предлагает 2,7-литровый битурбированный двигатель V6, мощность которого составляет 335 лошадиных сил при 515 Нм крутящего момента. Система полного привода стала базовой для модели, а спортивные тормоза можно получить в качестве опции.

Васисуалий Мурчалов

Уже в базовом варианте исполнения новый Ford Edge 2019 предлагается с системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, адаптивной оптикой и контролером рядности движения.