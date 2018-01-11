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| | Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

Сегодня, 10:00
В интернете были опубликованы первые официальные изображения нового седана Кіа Cerato, предлагаемого в США под названием Forte. Публичная премьера новинки состоится на днях в рамках автосалона в Детройте.

Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

 

Автомобиль 2019 модельного года получит более современный дизайн, включая пересмотренную решётку радиатора, модифицированные головные фонари, светодиодные фары с оригинальным рисунком LED-частиц, передний бампер с большими водухозаборниками и задний бампер в духе «старшей» модели Kia Stinger.

Однако наиболее существенные изменения коснутся салона Кіа Cerato 2019 года. В частности, в седане появится новейшая приборная панель с «парящим» тачскрином мультимедийного комплекса, переработанным блоком управления климат-контроля, спортивным рулём от Stinger и дефлекторами обдува круглой формы.

Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

 

Опубликованы первые рендеры нового седана KIA Cerato 2019

 

К сожалению, автопроизводитель пока не раскрывает технические параметры грядущего Кіа Cerato. Все подробности станут известны на презентации автомобиля, которая пройдёт уже 15 января на первом в текущем году международном автосалоне.
Яна Васильева
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