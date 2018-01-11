Aston Martin изучает возможности постройки нового электрического спорткара

Британская машиностроительная компания Aston Martin исследует возможности выпуска полностью электрического спорткара. Об этом сообщают специализированные издания, ссылаясь на руководителя Aston Martin Энди Палмер.

Дмитрий Павличко

Палмер в беседе с журналистами сообщил, что выход электрического спорткара, который меньше Aston Martin Vantage возможен. Компания имеет все средства для реализации данного проекта. По словам топ-менеджера, они легко смогли бы попасть в сегмент Tesla.На сегодняшний день у Aston Martin не имеется электрокаров, но в скорости должны начаться продажи ограниченного издания полностью электрического седана Aston Martin RapidE, а в скоре инженеры бренда будут разрабатывать гибридные версии собственных спорткаров. Следует напомнить, что в ноябре 2017 года Tesla презентовала новый электрический Tesla Roadster.