Банк "Зенит" уменьшил ставки по автокредитованию

Российский банк «Зенит» уменьшил ставки по автомобильному кредитованию. Сообщается, что ставки снизились на 0,1-1,1 пунктов.

Дмитрий Павличко

При оформлении займа для приобретения нового автомобиля теперь возможно при ставке от 15,9% до 17,9% годовых. Автокредитование при покупке подержанной машины составляет 16,9-19,9%.Уменьшить процентную ставку на 3 пункта можно оформив персональное страхование заемщика. Плюсом кредита стоит считать отсутствие требований о внесении заемщиком первого платежа. Сумма кредитования колеблется от 100 000 до 3 000 000 рублей. При кредите на покупку новой машины с первоначальным платежом от 20% предельную сумму займа могут поднять до 6 500 000 рублей. При покупке авто с пробегом с первым платежом в 30% сумма будет равна 3 000 000 рублей. Срок кредитного договора составляет от одного до семи лет.