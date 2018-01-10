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| | Банк "Зенит" уменьшил ставки по автокредитованию

Банк "Зенит" уменьшил ставки по автокредитованию

Вчера, 19:45
Российский банк «Зенит» уменьшил ставки по автомобильному кредитованию. Сообщается, что ставки снизились на 0,1-1,1 пунктов.

Банк "Зенит" уменьшил ставки по автокредитованию

 

При оформлении займа для приобретения нового автомобиля теперь возможно при ставке от 15,9% до 17,9% годовых. Автокредитование при покупке подержанной машины составляет 16,9-19,9%.

Уменьшить процентную ставку на 3 пункта можно оформив персональное страхование заемщика. Плюсом кредита стоит считать отсутствие требований о внесении заемщиком первого платежа. Сумма кредитования колеблется от 100 000 до 3 000 000 рублей. При кредите на покупку новой машины с первоначальным платежом от 20% предельную сумму займа могут поднять до 6 500 000 рублей. При покупке авто с пробегом с первым платежом в 30% сумма будет равна 3 000 000 рублей. Срок кредитного договора составляет от одного до семи лет.
Дмитрий Павличко
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