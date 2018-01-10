Завод Nissan В Петербурге выпустил 300-тысячное авто с момента начала работы

Завод японской машиностроительной компании Nissan в Петербурге выпустил 300 000 машин с начала работы производственной площадки в 2009 году. Об этом сообщают в пресс-центре автопроизводителя.

Дмитрий Павличко

Как сообщают представители компании, с октября 2017 года автозавод начал работу в две смены и выпуск Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano. Японский завод может выпускать до 100 000 машин ежегодно. Еще в Санкт-Петербурге локализовали сборку передних и задних бамперов, которые экспортируются в Европу.При подведении итогов 2017 года в компании ждут возрастание производства на 25%. В 2016 году уровень производства достиг 36 400 авто. Раньше появилась информация, что завод при необходимости может выпускать другие авто концерна Nissan-Renault. В 2016 году в состав альянса вошла еще одна японская компания Mitsubishi.