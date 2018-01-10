Озвучены сроки появления кроссовера Citroen C3 Aircross в России

Французские машиностроители готовят новый кроссовер Citroen C3 Aircross к продажам в России. Следующая генерация компактного вседорожника появится на рынке РФ в течение первого квартала нынешнего года. Об этом проинформировал пресс-центр Citroen.

О бщественность познакомилась с кроссовером Citroen C3 Aircross нового поколения прошлым летом на мотор-шоу во Франкфурте. При длине в 4,15 метра автомобиль имеет колесную базу размером 2,60 метра.

Объем багажника нового кроссовера Citroen C3 Aircross составляет 410 литров, но это пространство можно увеличить до 1289 литров, если сложить задний ряд кресел. В салон вседорожника вмещаются предметы длиной до 2,4 метра при сложенном переднем сиденье.

Новый Citroen C3 Aircross современную электронику, делающую кроссовер безопаснее и управляемее. Автомобиль способен распознавать дорожные знаки, держаться в полосе движения, отслеживать "мертвые" зоны, контролировать усталость водителя и автоматически переключаться с дальнего на ближний свет. Опционально для кроссовера Citroen C3 Aircross будет доступна система контроля тяги Grip Control на пять режимов езды.

Для России пока не объявлены комплектации и прайс на новый Citroen C3 Aircross. В Европе силовая линейка кроссовера представлена бензиновыми моторами PureTech тягой 82, 110 и 130 л.с. Кроме того, для вседорожника предусмотрены дизельные агрегаты мощностью 100 и 120 л.с. Все двигатели комплектуются пятискоростной МКПП и шестидиапазонной АКПП.

Иван Головин