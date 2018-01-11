Rolls-Royce выпустил кресло, которое стоит как 6 седанов LADA Vesta

Британская премиальная машиностроительная компания Rolls-Royce выпустил кресло, создающее эффект отсутствия притяжения. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

Дмитрий Павличко

За кресло Elysium-R автолюбители выложат 52 000 долларов. Тираж таких кресел составит 18 экземпляров, но вот технология их разработки пока держится в секрете.На сегодняшний день автопроизводитель установил первое кресло в своем выставочном зале рядом с Rolls-Royce Phantom.По словам журналистов, такое кресло внедрят еще и во французский спорткар Bugatti Chiron.Седан LADA Vesta обойдется автолюбителям в 500 000 рублей. А вот кресло стоит в 6 раз больше российского автомобиля.В декабре 2017 года сообщалось, что руководство Rolls-Royce отозвал рекламу восьмой генерации Phantom по причине нарушения правил дорожного движения на видео. В рекламе рэп-исполнитель Skepta вместе с напарником снимаются в клипе на заднем сиденье авто, в то время как он ездит по швейцарским автодорогам.