Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

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Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

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| | Rolls-Royce выпустил кресло, которое стоит как 6 седанов LADA Vesta

Rolls-Royce выпустил кресло, которое стоит как 6 седанов LADA Vesta

Сегодня, 01:00
Британская премиальная машиностроительная компания Rolls-Royce выпустил кресло, создающее эффект отсутствия притяжения. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

 

За кресло Elysium-R автолюбители выложат 52 000 долларов. Тираж таких кресел составит 18 экземпляров, но вот технология их разработки пока держится в секрете.

На сегодняшний день автопроизводитель установил первое кресло в своем выставочном зале рядом с Rolls-Royce Phantom.По словам журналистов, такое кресло внедрят еще и во французский спорткар Bugatti Chiron.

Седан LADA Vesta обойдется автолюбителям в 500 000 рублей. А вот кресло стоит в 6 раз больше российского автомобиля.

В декабре 2017 года сообщалось, что руководство Rolls-Royce отозвал рекламу восьмой генерации Phantom по причине нарушения правил дорожного движения на видео. В рекламе рэп-исполнитель Skepta вместе с напарником снимаются в клипе на заднем сиденье авто, в то время как он ездит по швейцарским автодорогам.
Дмитрий Павличко
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