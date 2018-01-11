GAC представит в Детройте кроссовер Enverge и седан GA4

Китайские машиностроители привезут на автомобильную выставку в Детройте новый седан GAC GA4, а также концептуальный электрический кроссовер GAC Enverge. Накануне производитель показал в глобальной сети тизерные изображения обеих новинок. Судя по визуализациям, вседорожник получит футуристическую внешность.

По некоторым данным, у концептуального электрического кроссовера GAC Enverge появится серийное воплощение. Автомобиль будет ориентирован на американский рынок. На данный момент в США не продаются автомобили марки GAC. Китайцы намерены к 2020 году предложить американцам свои новинки.

Новый седан GAC GA4 уже отправился на конвейер. Производство модели ведется на китайском предприятии марки GAC. На внутренний рынок автомобиль поступит в ближайшее время. При габаритах 4692х1805х1500 миллиметров машина имеет колесную базу размером 2660 мм. В моторном отсеке автомобиля находится агрегат объемом 1,3 литра с турбонаддувом, производительность которого составляет 137 лошадиных сил. Кроме того, для седана предусмотрена атмосферная установка объемом 1,5 литра мощностью 114 л.с.

Иван Головин