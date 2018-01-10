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| | В Башкирии увеличилась льгота по транспортной пошлине для газомоторных машин

В Башкирии увеличилась льгота по транспортной пошлине для газомоторных машин

Вчера, 22:00
С наступлением нового года в Башкирии выросла льгота по транспортному сбору для автомобилей, работающих с использованием природного газа. Теперь льгота достигла 50% вместо ранее заявленных 50%.

 

Льготу предоставляют компаниям по пассажирским и грузовым перевозкам, у которых возраст автопарка не превышает 10-летний период. Также льгота распространяется на граждан, которые применяют транспорт с газомоторном топливе. Но если автолюбитель владеет несколькими таких авто, то льготу можно применить к одному из них.

Раньше руководитель региона Рустэм Хамитов объявил о новой стратегии для дальнейшего развития сети газовых автозаправочных станций. В настоящее время их насчитывается 15, а 4 из них в Уфе. Раньше в СМИ появилась информация о субсидиях, выделенных на покупку газомоторной техники и изменениях в такой отрасли.
Дмитрий Павличко
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