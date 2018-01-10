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| | Названы наиболее безопасные автомобили в 2017 году

Названы наиболее безопасные автомобили в 2017 году

Вчера, 17:36
Сотрудники Euro NCAP назвали наиболее безопасные автомобили по результатам проведенных в 2017 году краш-тестов. Наилучшие машины попали в шесть основных номинаций.

Названы наиболее безопасные автомобили в 2017 году

 

В минувшем году ENCAP испытали 70 авто, большинство из которых оказалось только вышедшими моделями либо авто, у которых сменилась генерация. Множество этих авто оценены высоко и дали лучшие показатели в сравнении с более старыми моделями.

На первой позиции расположился Volkswagen Arteon. Он назван самым защищенным 5-дверным лифтбэком. Безопасность водителя и переднего пассажира полноразмерного лифтбэка оценена в 90%, детей в 85%, пешеходов -85% и работа ассистентов 82%.

Следующим выступает полноразмерный кроссовер Volvo XC60. Степень безопасности водителя и переднего пассажира в авто достигла 98%, детей 87%, пешеходов 76%, а работа электронных помощников оценена в 95%.

На третьем месте в категории «Компактный кроссовер» расположился Volkswagen T-Roc. Водители и пассажиры в нем защищены на 96%, дети на 87%, пешеходы 79%, а функционирование компьютерных систем 71%. Далее в списке стоит выделить Volkswagen Polo, небольшой минивэн Opel Crossland X и малый семейный автомобиль Subaru Impreza.
Дмитрий Павличко
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