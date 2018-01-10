BMW обновила минивэн 2 Series Active Tourer

Представители баварской машиностроительной компании BMW сообщили, что в обозримом будущем на рынке появятся новые небольшие минивэны BMW 2 Series Active Tourer и BMW 2 Series Gran Tourer. В продаже авто появятся весной 2018 года.

Дмитрий Павличко

Новый компактвэн снабдили 17-, 18- и 19-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, пересмотренными бамперами, другой радиаторной решеткой, модернизированными противотуманками и переделанными фарами. Помимо того, модификации с 4-цилиндровыми агрегатами оснастили двойными патрубками выхлопного механизма. В цветовой гамме представлены два оттенка Jucaro Beige и Sunset Orange.В салоне авто стоит отметить фирменный рычаг КПП, более качественные отделочные материалы, другая панель управления, адаптивный круиз-контроль и прогрессивный мультимедийный центр с 6,5- и 8,8-дюймовым тачскрином.Моторная гамма тоже изменилась. Под капотом разместятся бензиновые и дизельные двигатели с отдачей от 109 до 192 лошадиных сил. Гибридный вариант исполнения BMW 225xe iPerformance Active Tourer получит установку с отдачей 224 л.с. и предлагается на нескольких рынках.