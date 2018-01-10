Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | BMW обновила минивэн 2 Series Active Tourer

BMW обновила минивэн 2 Series Active Tourer

Вчера, 16:48
Представители баварской машиностроительной компании BMW сообщили, что в обозримом будущем на рынке появятся новые небольшие минивэны BMW 2 Series Active Tourer и BMW 2 Series Gran Tourer. В продаже авто появятся весной 2018 года.

BMW обновила минивэн 2 Series Active Tourer

 

Новый компактвэн снабдили 17-, 18- и 19-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, пересмотренными бамперами, другой радиаторной решеткой, модернизированными противотуманками и переделанными фарами. Помимо того, модификации с 4-цилиндровыми агрегатами оснастили двойными патрубками выхлопного механизма. В цветовой гамме представлены два оттенка Jucaro Beige и Sunset Orange.

В салоне авто стоит отметить фирменный рычаг КПП, более качественные отделочные материалы, другая панель управления, адаптивный круиз-контроль и прогрессивный мультимедийный центр с 6,5- и 8,8-дюймовым тачскрином.

Моторная гамма тоже изменилась. Под капотом разместятся бензиновые и дизельные двигатели с отдачей от 109 до 192 лошадиных сил. Гибридный вариант исполнения BMW 225xe iPerformance Active Tourer получит установку с отдачей 224 л.с. и предлагается на нескольких рынках.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Обновленный BMW 2 Series Active Tourer «засветился» на тестах
Обновленный BMW 2 Series Active Tourer «засветился» на тестах

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские снимки компактного минивэна BMW 2 Series Active Tourer, который проходит

На дорогах Германии замечен новый BMW 2 Series Active Tourer
На дорогах Германии замечен новый BMW 2 Series Active Tourer

На дорогах Германии фотошпионами был замечен новый автомобиль марки BMW 2 Series Active Tourer. В данное время машина проходит испытания.

BMW представила минивэн 2 Series Active Tourer с передним приводом
BMW представила минивэн 2 Series Active Tourer с передним приводом

Компанией BMW представлен первый автомобиль 2-Series Active Tourer, построенный на платформе UKL. Он переднеприводный с колесной базой в 2670 мм. И объемом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости