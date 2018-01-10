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| | Завод Ford Sollers в Елабуге увеличивает рабочую неделю и набирает 600 сотрудников

Завод Ford Sollers в Елабуге увеличивает рабочую неделю и набирает 600 сотрудников

Вчера, 18:06
Российские автомобильные издания сообщают, что завод Ford Sollers в Елабуге планирует ввести шестидневную рабочую неделю, а также дополнительно нанять 600 новых сотрудников. Поясняется, что такая мера необходима для того, чтобы удовлетворить прогнозированный рост спроса на российском автомобильном рынке.

Завод Ford Sollers в Елабуге увеличивает рабочую неделю и набирает 600 сотрудников

 

Пресс-служба российского завода Ford Sollers сообщает, что производственная площадка вводит дополнительную рабочую смену, а также объявляет о расширении штата ещё 600 новыми рабочими местами. Таким образом, завод в Татарстане после расширения штата будет насчитывать 2 800 сотрудников. Уточняется, что компания Ford Sollers наняла слесарей механосборочных работ, операторов контактной сварки, маляров, а также водителей грузовой техники.

Представители завода Ford Sollers уверены, что в 2018 году российский автомобильный рынок вновь покажет положительные результаты, зафиксировав рост спроса на 15-18% в сравнении с минувшим годом, поэтому увеличение производства и введение дополнительной смены являются необходимыми шагами.

Напомним, что на заводе Ford Sollers в Татарстане производится компактный кроссовер Ford Kuga, внедорожник Ford Explorer, а также лёгкие коммерческие автомобили линейки Ford Transit, продажи которых в 2017 году увеличились сразу на 50%.
Васисуалий Мурчалов
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