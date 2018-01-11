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| | На тестах замечен новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB

На тестах замечен новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB

Сегодня, 09:00
Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz вывел на дорожные тесты новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB, который базируется на шасси компактного хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. Ожидается, что модель получит оригинальный дизайн кузова и составит конкуренцию BMW X1 и Audi Q3.

На тестах замечен новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB

 

На страницах британского автомобильного издания Autocar появились свежие шпионские фото нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB. Что касается внешности, то модель получила довольно массивную переднюю часть кузова, однако нельзя исключать, что данное решение является поддельной кузовной панелью, скрывающей истинную внешность до публичной премьеры. Также автомобиль примечателен массивной решеткой радиатора и резкими чертами задней части кузова.

Новый Mercedes-Benz GLB спроектирован на базе производственной платформы MFA, которая также легла в основу нового поколения Mercedes-Benz A-Class. Ожидается, что модель расположится в компактном сегменте SUV, но при этом получит пневматическую подвеску и полный привод.

На тестах замечен новый компактный кроссовер Mercedes-Benz GLB

 

Что касается технических характеристик, то новый Mercedes-Benz GLB, как ожидается, получит линейку бензиновых и дизельных моторов, а также плагин-гибридное исполнение. Не исключено, что позже будет представлена «заряженная» версия от AMG.
Васисуалий Мурчалов
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