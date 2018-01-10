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| | Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

Сегодня, 12:50
Немецкий бренд Mercedes-Benz в рамках проходящей в эти дни выставки потребительской электроники CES-2018 представил новый цифровой кокпит MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Отмечается, что новая мультимедийная система и цифровая приборная панель, которые работают на базе ОС Linux, дебютируют на новом Mercedes-Benz A-Class.

Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

 

Разработчики из Mercedes-Benz отметили, что новая мультимедийная система и цифровая приборная панель MBUX работают на базе операционной системы Linux и шестиядерного процессора Intel. За отображение новых эффектов отвечает графический чип компании Nvidia. Кроме того, вся установка оснащается 8 Гб современной оперативной памяти DDR4.

Новая система Mercedes-Benz User Experience способна хранить карты навигационной системы на жестком диске, а владельцы смогут выбрать цвет светодиодного освещения салона и темы оформления дисплея. Помимо этого, мультимедийный центр получит систему USB Type C для быстрой зарядки смартфона.

Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

 

Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

 

Mercedes-Benz привёз на CES-2018 новую мультимедийную систему MBUX

 


Базовая версия обновленного хэтчбека Mercedes-Benz A-Class получит 7,0-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также цифровую приборную панель аналогичной размерности. Для «топовой» версии автомобиля доступны два 10,25-дюймовых дисплея. Премьера обновленной линейки Mercedes-Benz A-Class состоится в рамках автосалона в Женеве в марте 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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