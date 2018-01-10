Износ мотора и попадание бензина в масло: Прогревать машину зимой опасно

Американские специалисты не устают утверждать, что необходимость прогревать машину зимой давно канула в лету.

Эксперты настаивают, что работа двигателя на холостых оборотах, когда температура воздуха на улице ниже нуля, может испортить мотор автомобиля. Все дело в том, что прогрев действительно необходим, но лишь для машин, оснащенных карбюратором. Для обладателей инжекторных двигателей предпочтительнее медленная езда сразу же после запуска двигателя. В это время будет постепенно прогреваться силовая установка, а также все остальные системы.Бытующее с давних времен убеждение, что в мороз нужно дать двигателю как следует поработать, прежде чем ехать, было основано на использовании карбюраторов, которые применялись в прошлом веке. Современная инжекторная система подачи топлива утроена так, что долгая работа двигателя вхолостую может привести к попаданию бензина в масло, а это повышает риск быстрого износа мотора.

Автопроизводители постоянно внедряют в свою продукцию новейшие технологии, приспосабливая их к меняющимся требованиям современного автомобильного рынка. Так, компания Hyundai в сотрудничестве с производителями систем автономного вождения Aurora в начале этого года заявила о скором появлении автомобилей, не нуждающихся в водителе.Проект по беспилотному вождению уже начался и в течение ближайших трех лет производители Hyundai будут устанавливать автономные комплексы на выпускаемые автомобили (начнут, конечно же, с концептов), которые, для начала, пройдут испытания на специальных тестовых площадках.

Речь также идет о разработке программного обеспечения для беспилотного оборудования четвертого уровня автономности. Такие системы вождения не нуждаются в контроле со стороны водителя при наличии определенных дорожных условий. Кстати, вице-президент компании Hyundai Янг У Чхоль уверен, что будущее именно за автономными машинами, поэтому важно уделить особое внимание разработке соответствующих технологий, и как можно быстрее вывести беспилотные авто на мировой рынок.Планируется, что первым автомобилем, на котором будет протестирована система «без водителя», станет Hyundai Nexo потому что ее силовая установка на топливных элементах как нельзя лучше подходит для сочетания с системой беспилотного вождения.