Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | К 2021 году Hyundai запустит серийное производство беспилотников 4-го уровня

К 2021 году Hyundai запустит серийное производство беспилотников 4-го уровня

Сегодня, 13:31
Инженеры корейской машиностроительной компании Hyundai вместе с фирмой Aurora к 2021 году построит серийные беспилотные автомобили с 4 уровнем автопилота. Также анонсирован выпуск кроссовера на топливных элементах, на котором протестируют новые автономные технологии.

К 2021 году Hyundai запустит серийное производство беспилотников 4-го уровня

 

4 уровень автопилота определен как система, которая может работать без вмешательства человека при определенных условиях. Hyundai начнет бороться за клиентов в этом сегменте с Ford, BMW и General Motors.

В пресс-центре Hyundai сообщили, что первоначально создадут оборудование и специальное ПО для автоматического беспилотного управления. Помимо того, должна быть создана инфраструктура которая способна поддерживать автономное управления 4-го уровня. Следует напомнить, что в 2017 году уровень произведенных авто Hyundai повысился на 13% в сравнении с прошлым годом.
Дмитрий Павличко
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