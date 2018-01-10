К 2021 году Hyundai запустит серийное производство беспилотников 4-го уровня

Инженеры корейской машиностроительной компании Hyundai вместе с фирмой Aurora к 2021 году построит серийные беспилотные автомобили с 4 уровнем автопилота. Также анонсирован выпуск кроссовера на топливных элементах, на котором протестируют новые автономные технологии.

Дмитрий Павличко

4 уровень автопилота определен как система, которая может работать без вмешательства человека при определенных условиях. Hyundai начнет бороться за клиентов в этом сегменте с Ford, BMW и General Motors.В пресс-центре Hyundai сообщили, что первоначально создадут оборудование и специальное ПО для автоматического беспилотного управления. Помимо того, должна быть создана инфраструктура которая способна поддерживать автономное управления 4-го уровня. Следует напомнить, что в 2017 году уровень произведенных авто Hyundai повысился на 13% в сравнении с прошлым годом.