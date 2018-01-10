На CES-2018 представлен электрический суперкар Chevrolet C8 Corvette

На CES-2018 представлен электрический суперкар Chevrolet C8 CorvetteВчера, 21:00
Американская фирма Genovation, которая взялась за электрификацию суперкара Chevrolet Corvette, сообщила, что представит свое детище в Лас-Вегасе в следующем
Вскоре на рынках всего мира появится суперкар Chevrolet Corvette Grand Sport 2017. Сотрудники американского завода обнародовали цену на премиальный автомобиль.
В России официально стартовал прием предварительных заказов на новую "заряженную" версию спортивного автомобиля Corvette Z06 от американской