На CES-2018 представлен электрический суперкар Chevrolet C8 Corvette

На выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе показан автомобиль Genovation GXE, являющийся детищем американской фирмы Genovation. Машина представляет собой электрифицированную модификацию суперкара Chevrolet C8 Corvette.

Стандартный Chevrolet C8 Corvette имеет в моторном отсеке бензиновый агрегат, однако специалисты компании Genovation заменили его на два электромотора, суммарная производительность которых составляет 790 лошадиных сил. Установку укомплектовали механической коробкой передач.

Порог скорости электрического суперкара Genovation GXE обозначен на отметке в 352 километра в час. На разгон до первой "сотни"автомобилю нужно почти три секунды.

Силовая установка электрифицированного Chevrolet C8 Corvette получает энергию от пяти аккумуляторных батарей суммарной емкостью 61,6 кВт/ч. Автомобиль способен без подзарядки проехать 280 километров. Модель Genovation GXE будет выпущена тиражом в 70 экземпляров.

Иван Головин