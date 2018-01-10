Глава GM обещает сделать электрокары прибыльными

Мэри Барра, руководитель американского автогиганта General Motors, во время общения с журналистами пообещала, что с 2021 года компания наладит массовое производство электрокаров, которые будут не только привлекательными для клиентов, но и прибыльными для разработчика. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Васисуалий Мурчалов

Мари Барра во время общения с инвесторами компании General Motors пообещала, что к 2021 году компания наладит производство прибыльных для предприятие полностью электрических автомобилей. К сожалению, госпожа Барра пока отказалась рассказать о деталях новой стратегии General Motors.Эксперты уверены, что будущие электрокары от General Motors будут выполнены на унифицированных модельных платформах, которые отличаются относительной дешевизной. Кроме того, компания внедрит собственные технологии производства литий-ионных батарей и наладит производство в Китае в сотрудничестве с компанией SAIC.Стоит напомнить, что General Motors занимается разработкой собственных литий-ионных батарей, которые будут отличаться меньшим содержанием кобальта, являющегося самым дорогих компонентом батареи. Вместо этого разработчики планируют использовать более доступный никель. На данный момент стоимость аккумулятора составляет примерно 30% цены нового Chevrolet Volt.