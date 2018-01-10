Глава GM обещает сделать электрокары прибыльными

Мари Барра во время общения с инвесторами компании General Motors пообещала, что к 2021 году компания наладит производство прибыльных для предприятие полностью электрических автомобилей. К сожалению, госпожа Барра пока отказалась рассказать о деталях новой стратегии General Motors.
Эксперты уверены, что будущие электрокары от General Motors будут выполнены на унифицированных модельных платформах, которые отличаются относительной дешевизной. Кроме того, компания внедрит собственные технологии производства литий-ионных батарей и наладит производство в Китае в сотрудничестве с компанией SAIC.
Стоит напомнить, что General Motors занимается разработкой собственных литий-ионных батарей, которые будут отличаться меньшим содержанием кобальта, являющегося самым дорогих компонентом батареи. Вместо этого разработчики планируют использовать более доступный никель. На данный момент стоимость аккумулятора составляет примерно 30% цены нового Chevrolet Volt.