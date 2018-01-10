Renault, Nissan и Mitsubishi вложат $1 млрд в развитие новых технологий

Альянс Renault-Nissan, который недавно стал совладельцем компании Mitsubishi, планирует создать венчурный фонд объёмом в 1 млрд долларов для развития новых технологий в области автомобилестроения. Отмечается, что в первую очередь приоритет будет отдан технологиям беспилотного управления и развитию искусственного интеллекта.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным зарубежных изданий, компании Renault, Nissan и Mitsubishi опубликовали совместное заявление, в котором сообщается о создании венчурного фонда объёмом в 1 млрд долларов. Указанные средства будут направлены на развитие и внедрение новых технологий в автомобили брендов альянса.Уточняется, что срок действия фонда составит пять лет, а основными задачами проекта станет поддержка компаний, занимающихся развитием беспилотных технологий и усовершенствованием искусственного интеллекта. Кроме того, доля внимание будет отдана и системам безопасности.«Наш открытый инновационный подход позволит нам сотрудничать с технологическими стартапами и предпринимателями, а также инвестировать в них, а они в свою очередь смогут получить выгоду от взаимодействия с нашим глобальным альянсом», – заявил Карлос Гон, председатель совета директоров Renault-Nissan.Примечательно, что доля компания Renault и Nissan в фонде составит по 40%, а 20% средств инвестированы Mitsubishi.