LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей

Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг розничных цен на седан LADA Vesta, по итогам которого выяснилось, что модель подорожала на 15 000-36 000 рублей в зависимости от комплектации. Уточняется, что при проведении подсчёта не учитывались акционные цены и специальные предложения.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», седан LADA Vesta на автомобильном рынке России подорожал на 15 000-36 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, базовое исполнение LADA Vesta Classic, оснащенное 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором и МКПП, теперь стоит 569 900 рублей, что на 15 000 рублей дороже, чем в декабре минувшего года.Что касается максимальной комплектации Exclusive, то стоимость данного варианта исполнения увеличилась на 36 000 рублей до 824 400 рублей, а под капотом модели скрывается 1,8-литровый мотор мощностью в 122 «лошадки», сочетается с роботизированной трансмиссией.Новые универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в комплектациях Luxe, Multimedia и Prestige прибавили к цене 19 000 рублей, а все остальные вариации моделей стали дороже на 15 000 рублей. Так, новые LADA Vesta SW можно приобрести по цене от 654 900 до 823 900 рублей, в то время как кроссовый универсал обойдётся в 770 900-866 900 рублей.