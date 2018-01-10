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| | LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей

LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей

Сегодня, 10:41
Специалисты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг розничных цен на седан LADA Vesta, по итогам которого выяснилось, что модель подорожала на 15 000-36 000 рублей в зависимости от комплектации. Уточняется, что при проведении подсчёта не учитывались акционные цены и специальные предложения.

LADA Vesta в России подорожал на 15-36 тыс. рублей

 

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», седан LADA Vesta на автомобильном рынке России подорожал на 15 000-36 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, базовое исполнение LADA Vesta Classic, оснащенное 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором и МКПП, теперь стоит 569 900 рублей, что на 15 000 рублей дороже, чем в декабре минувшего года.

Что касается максимальной комплектации Exclusive, то стоимость данного варианта исполнения увеличилась на 36 000 рублей до 824 400 рублей, а под капотом модели скрывается 1,8-литровый мотор мощностью в 122 «лошадки», сочетается с роботизированной трансмиссией.

Новые универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в комплектациях Luxe, Multimedia и Prestige прибавили к цене 19 000 рублей, а все остальные вариации моделей стали дороже на 15 000 рублей. Так, новые LADA Vesta SW можно приобрести по цене от 654 900 до 823 900 рублей, в то время как кроссовый универсал обойдётся в 770 900-866 900 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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