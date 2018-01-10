В 2018 году цены на новые автомобили в России вырастут на 17%

Многие иностранные автопроизводители увеличили стоимость своих авто в начале 2018 года. Автоэксперты уверены, что к концу года цены на новые машины в России вырастут на 13-17%.

С начала года стоимость на новые автомобили зарубежных марок выросла до 5%. Специалисты уверены, что в среднем к концу года цена поднимется на 13-17%. Причиной повышения стоимость стал рост цен на акцизы, которые выросли на 8-10%, инфляция, которая обеспечит подорожаие в пределах 5% и утильсбор.Дилерские центры зарубежных производителей в течение года ожидают скачек цен на 17%. Однако некоторые эксперты убеждены, что скачек будет менее высоким. Таким образом, цены вырастут лишь на 10%, поскольку компании с локальным производством получат господдержку.Ряд зарубежных автокомпаний уже представили новые цены на свои машины, еще несколько брендов обещали повысить стоимость авто в конце года. На данный момент цены на новые автомобили выросли лишь на 3-5%.