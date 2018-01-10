Кроссовер Mazda CX-8 выйдет на рынки Австралии и Китая

Японская компания Mazda приняла решение вывести новый кроссовер Mazda CX-8 на автомобильные рынки Австралии и Китая. Изначально предполагалось, что модель будет реализовываться исключительно в Японии, расположившись в премиальном сегменте рынка.

Зарубежные автомобильные издания сообщают, что новый кроссовер Mazda CX-8 в будущем дебютирует на автомобильных рынках Австралии и КНР. Новинка позиционируется как автомобиль для тех, кто готов пожертвовать практичностью Mazda CX-9 в пользу более премиального дизайна и оснащения. Изначально предполагалось, что SUV будет доступен исключительно японским клиентам.Новый Mazda CX-8 построен на той же модульной платформе, которая легла в основу Mazda CX-9. Автомобиль имеет 4 900 мм длины, ширина и высота составляют 1 840 и 1 730 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 930 мм, что несколько уступает габаритам CX-9.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения Mazda CX-8 входит полностью светодиодная оптика, кожаная отделка салона, большой мультимедийный центр, камера кругового обзора, проекционный дисплей и многое другое. Новинка приводится в движение 2,2-литровым турбированным «дизелем». Который способен генерировать 190 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 6-диапазонная АКПП, а на выбор предложен передний или полный привод.