Эксперты: прогревать автомобили зимой может быть опасным

Американский эксперт Джейсон Фенске объяснил, почему водители не должны прогревать автомобиль зимой. Кроме того, от этой привычки лучше отказаться, чтобы сохранить двигатель и деньги, которые уйдут на бензин.

Джейсон Фенске объяснил, что стоит отличать инжекторную систему подачи топлива от карбюраторной, поскольку первая имеет другой принцип работы. Она рассчитана на постепенный разогрев двигателя и других систем силовой установки во время медленной езды, а работа «на холостых» может нанести вред мотору.В результате владельцам инжекторных машин стоит отказаться от прогрева автомобиля зимой, так как медленная езда даже при минусовых температурах обеспечит нормальную работу двигателя. Во время привычного разогрева автомобиля, бензин может попасть в масло, что увеличит износ силовой установки. Кроме того, работа «на холостых» требует топлива, а медленная езда позволит сэкономить.