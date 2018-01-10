Эксперты: прогревать автомобили зимой может быть опасным

Джейсон Фенске объяснил, что стоит отличать инжекторную систему подачи топлива от карбюраторной, поскольку первая имеет другой принцип работы. Она рассчитана на постепенный разогрев двигателя и других систем силовой установки во время медленной езды, а работа «на холостых» может нанести вред мотору.
В результате владельцам инжекторных машин стоит отказаться от прогрева автомобиля зимой, так как медленная езда даже при минусовых температурах обеспечит нормальную работу двигателя. Во время привычного разогрева автомобиля, бензин может попасть в масло, что увеличит износ силовой установки. Кроме того, работа «на холостых» требует топлива, а медленная езда позволит сэкономить.