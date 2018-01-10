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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Эксперты: прогревать автомобили зимой может быть опасным

Эксперты: прогревать автомобили зимой может быть опасным

Сегодня, 11:44
Американский эксперт Джейсон Фенске объяснил, почему водители не должны прогревать автомобиль зимой. Кроме того, от этой привычки лучше отказаться, чтобы сохранить двигатель и деньги, которые уйдут на бензин.

Эксперты: прогревать автомобили зимой может быть опасным

 

Джейсон Фенске объяснил, что стоит отличать инжекторную систему подачи топлива от карбюраторной, поскольку первая имеет другой принцип работы. Она рассчитана на постепенный разогрев двигателя и других систем силовой установки во время медленной езды, а работа «на холостых» может нанести вред мотору.

В результате владельцам инжекторных машин стоит отказаться от прогрева автомобиля зимой, так как медленная езда даже при минусовых температурах обеспечит нормальную работу двигателя. Во время привычного разогрева автомобиля, бензин может попасть в масло, что увеличит износ силовой установки. Кроме того, работа «на холостых» требует топлива, а медленная езда позволит сэкономить.
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