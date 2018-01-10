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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Озвучены российские цены на кроссовер Lexus RX L

Озвучены российские цены на кроссовер Lexus RX L

Сегодня, 10:01
Российский филиал японского люксового бренда Lexus назвал цены на удлиненную версию 7-местного кроссовера Lexus RX L. Первые партии авто появятся у дилеров летом 2018 года.

Озвучены российские цены на кроссовер Lexus RX L

 

9 января наступившего года был обнародован ценник на Lexus RX L, официально презентованный в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В России новинка будет предлагаться с 3,5-литровым бензиновым агрегатом, работающим в паре с полным приводом.

За стандартный вариант исполнения кроссовера Lexus RX L придется выложить от 3 800 000 рублей. Это на 586 000 рублей обычной версии, имеющей подобное оборудование. Наиболее дорогая версия кроссовера автолюбителям обойдется в 4 537 000 рублей.

В Японии кроссовер стоит 7 690 000 иен и доступен в единственной модификации с полноприводным механизмом и гибридной установкой. Кроссовер оснастили комплексом безопасности Lexus Safety+, состоящий из нескольких систем.
Дмитрий Павличко
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