Озвучены российские цены на кроссовер Lexus RX L

Российский филиал японского люксового бренда Lexus назвал цены на удлиненную версию 7-местного кроссовера Lexus RX L. Первые партии авто появятся у дилеров летом 2018 года.

Дмитрий Павличко

9 января наступившего года был обнародован ценник на Lexus RX L, официально презентованный в ноябре 2017 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В России новинка будет предлагаться с 3,5-литровым бензиновым агрегатом, работающим в паре с полным приводом.За стандартный вариант исполнения кроссовера Lexus RX L придется выложить от 3 800 000 рублей. Это на 586 000 рублей обычной версии, имеющей подобное оборудование. Наиболее дорогая версия кроссовера автолюбителям обойдется в 4 537 000 рублей.В Японии кроссовер стоит 7 690 000 иен и доступен в единственной модификации с полноприводным механизмом и гибридной установкой. Кроссовер оснастили комплексом безопасности Lexus Safety+, состоящий из нескольких систем.