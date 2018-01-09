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| | Мировые продажи Hyundai за 2017 год упали на 6,5%

Мировые продажи Hyundai за 2017 год упали на 6,5%

Вчера, 19:42
Продажи корейской машиностроительной компании Hyundai на всем земном шаре за 2017 год достигли 504 825 экземпляров, что на 6,5% ниже показателей 2016 года. Об этом сообщает пресс-центр южнокорейского автопроизводителя.

Мировые продажи Hyundai за 2017 год упали на 6,5%

 

Поставки в зарубежные страны упали до уровня 3 815 886 единиц (-8,2%), что обусловлено низкими продажами на рынке Поднебесной. В самой Корее дилеры сбыли 688 939 машин (+4,6%). Причиной роста реализации следует назвать высокую востребованность седанов Hyundai Grandeur и Hyundai Elantra.

В декабре минувшего года мировые продажи бренда составили 406 671 штук (-16,6%). Продажи на домашнем авторынке упали на 26,1%, а вне пределов Кореи снизились на 15%.

Отмечается, что наиболее востребованной моделью марки выступает Hyundai Elantra, которая разошлась тиражом в 667 823 авто. Среди кроссоверов наибольшую популярность завоевал Hyundai Tucson (645 309 ед.).
Дмитрий Павличко
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