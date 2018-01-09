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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

Вчера, 22:00
Южнокорейские машиностроители продолжают разработку универсала KIA Cee`d Sportswagon нового поколения. На это указывают снимки, сделанные фотошпионами. Автомобильные папарацци запечатлели транспортное средство во время его испытаний.

 

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

 

Фотошпионы запечатлели прототип нового универсала KIA Cee`d Sportswagon в Германии. Снимки представило издание motor1. Невзирая на то, что на испытаниях машина была закамуфлирована, эксперты легко рассмотрели в ней силуэт концептуального KIA ProCee`d, представленного общественности на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте в минувшем году.
 
Ожидается, что силовую линейку универсала KIA Cee`d Sportswagon нового поколения представят два бензиновых агрегата объемом 1.0 и 1,4 литра с турбонаддувом, а также дизельный 1,6-литровый мотор. Производительность первых двух установок составит 120 и 140 лошадиных сил соответственно. Агрегат на "тяжелом" топливе будет выдавать мощность 136 л.с. Для всех двигателей предусмотрены шестискоростная механическая коробка передач и семидиапазонная роботизированная трансмиссия DCT с двойным сцеплением.

 

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

 

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

 

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

 

Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon


Недавно корейцы сообщили, что в семействе KIA Cee`d 20019 года трехдверный хэтчбек сменится фастбеком. Кроме того, ожидается появление кросс-версии KIA Cee`d

Иван Головин
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