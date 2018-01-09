Фотошпионы запечатлели новый универсал KIA Cee`d Sportswagon

Южнокорейские машиностроители продолжают разработку универсала KIA Cee`d Sportswagon нового поколения. На это указывают снимки, сделанные фотошпионами. Автомобильные папарацци запечатлели транспортное средство во время его испытаний.

Фотошпионы запечатлели прототип нового универсала KIA Cee`d Sportswagon в Германии. Снимки представило издание motor1. Невзирая на то, что на испытаниях машина была закамуфлирована, эксперты легко рассмотрели в ней силуэт концептуального KIA ProCee`d, представленного общественности на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте в минувшем году.

Ожидается, что силовую линейку универсала KIA Cee`d Sportswagon нового поколения представят два бензиновых агрегата объемом 1.0 и 1,4 литра с турбонаддувом, а также дизельный 1,6-литровый мотор. Производительность первых двух установок составит 120 и 140 лошадиных сил соответственно. Агрегат на "тяжелом" топливе будет выдавать мощность 136 л.с. Для всех двигателей предусмотрены шестискоростная механическая коробка передач и семидиапазонная роботизированная трансмиссия DCT с двойным сцеплением.

Недавно корейцы сообщили, что в семействе KIA Cee`d 20019 года трехдверный хэтчбек сменится фастбеком. Кроме того, ожидается появление кросс-версии KIA Cee`d

Иван Головин