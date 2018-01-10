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| | Hyundai вышел в лидеры российского рынка SUV в январе-ноябре 2017 года

Hyundai вышел в лидеры российского рынка SUV в январе-ноябре 2017 года

Сегодня, 01:00
Южнокорейский автогигант Hyundai стал лидером по продажам вседорожников на российском рынке SUV. Такого результата производитель добился в РФ за 11 месяцев 2017 года. Статистика озвучена агентством "АВТОСТАТ".

 

Hyundai вышел в лидеры российского рынка SUV в январе-ноябре 2017 года


За январь-ноябрь минувшего года корейцы реализовали в России 68,2 тысячи SUV. Таким образом, на Hyundai в прошлом году пришлось 12,5% продаж вседорожников в РФ. Всего за отчетный период дилеры реализовали в России 547,3 тысячи SUV. По словам экспертов, в минувшем году каждый восьмой вседорожник, проданный в РФ, имел шильдик Hyundai. Ранее лидером на российском рынке SUV выступал французский автогигант Renault, но теперь он вытеснен на вторую позицию с долей в 12,3%. Дилерам марки удалось за отчетный период реализовать в РФ 67,3 тысячи вседорожников.
 
Третью позицию в рейтинге лидеров на российском рынке SUV занимает компания Nissan с долей в 9,6%. Японцы продали в РФ 52,8 тысячи кроссоверов и паркетников. Четвертое место досталось марке Toyota. Она добилась в минувшем году результата в 50,1 тысячи проданных вседорожников с долей в 9,1%. Пятая позиция занята южнокорейским брендом KIA, реализовавшим в России 33,4 тысячи SUV. Доля марки составила 6,1%. В первой десятке лидеров рынка вседорожников в РФ также оказались Volkswagen, Chevrolet, LADA, Lexus и Mitsubishi.

Иван Головин
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