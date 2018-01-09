Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года

Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце годаВчера, 17:29
Американская машиностроительная компания Tesla больше не собирается выпускать заднеприводные электрокары Tesla Model S и Tesla Model X. Об этом сообщают
Клуб собственников автомобилей Tesla в России предоставит возможность забронировать для покупки электромобиль Tesla Model 3 при помощи платежного сервиса
Американская машиностроительная компания Tesla намерена отказаться от выпуска наиболее бюджетной модификации электромобиля Tesla Model S Model S75. Прием