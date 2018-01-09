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| | Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года

Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года

Вчера, 17:29
Электрокар Tesla Model 3 активно производится в США и уже отправляется к своим американским клиентам. В России тоже можно заказать новинку, но на отечественном рынке она появится в четвертом квартале текущего года. Данная информация озвучена официальными лицами Moscow Tesla Club.

 

Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года

 

В данное время Moscow Tesla Club принимает заявки на электрокары Tesla Model 3. В первые три месяца нынешнего года первые экземпляры модели приедут в Россию, чтобы отечественный потребитель мог поближе познакомиться с новинкой.
 
Ожидается, что стоимость электрокара Tesla Model 3 в России составит не менее 3,5 миллиона рублей. Топовая версия автомобиля обойдется отечественному потребителю в 5,5 миллиона рублей. Чтобы сделать предварительный заказ на Tesla Model 3 в РФ, необходимо внести депозит в размере 145 000 рублей.
 
Стандартный электрокар Tesla Model 3 имеет в моторном отсеке силовую установку, производительность которой составляет 262 л.с. Автомобиль сможет без подзарядки преодолевать расстояние в 350 километров.

Иван Головин
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