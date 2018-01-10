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| | LADA 4X4 и Audi S6 посоревновались в перетягивании каната в снегу

LADA 4X4 и Audi S6 посоревновались в перетягивании каната в снегу

Сегодня, 10:00
На каналe asTUBE на популярном видеохостинге YouTube появился необычный видеоролик, на котором можно увидеть соревнование по перетягиванию каната между российским и немецким автомобилем. Отмечается, что российский внедорожник LADA 4X4 проиграл «заряженному» полноприводному седану Audi S6.

LADA 4X4 и Audi S6 посоревновались в перетягивании каната в снегу

 

Судя по опубликованному ролику, состязание LADA 4X4 и «заряженного» седана Audi S6 состоялось посреди заснеженного поля, что должно было быть выгодно российскому внедорожнику, который славится своей проходимостью и выносливостью даже за пределами РФ. Канат традиционно был установлен на задние части обоих автомобилей, после чего водители попытались выжать максимальную мощность.

Стоит отметить, что модель компании «АвтоВАЗ» достойно сражалась, но в итоге всё же уступила немецкому седану за счёт менее производительного двигателя.

Напомним, что «заряженный» седан Audi S6 приводится в движение 4.2-литровым мотором V8, мощность которого составляет 340 лошадиных сил при крутящем моменте в 420 Нм. Двигатель передает мощность на обе колесные оси.


Что касается LADA 4X4, то в настоящий момент на российском рынке предложена с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью в 83 лошадиные силы. Внедорожник оснащен полным приводом и раздаточной коробкой.
Васисуалий Мурчалов
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