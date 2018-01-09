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| | Прочность нового iPhone X испытали колёсами Lamborghini Aventador

Прочность нового iPhone X испытали колёсами Lamborghini Aventador

Сегодня, 14:34
Видеоблогер Jojol на своём канале в YouTube опубликовал необычный ролик, на котором новый смартфон Apple iPhone X оказывается под колёсами производительного итальянского суперкара Lamborghini Aventador LP700-4. Стоит отметить, что итог эксперимента смог удивить как зрителей, так и самого блогера.

Прочность нового iPhone X испытали колёсами Lamborghini Aventador

 

Популярный видеоблогер Jolol решил проверить прочность нового американского смартфона Apple iPhone X, рекомендованная цена которого составляет 999 долларов. Примечательно, что для необычного испытания был использован не менее ценный суперкар Lamborghini Aventador LP700-4, стоимость которого не меньше 379 900 долларов (примерно 21 655 000 рублей).

Справедливости ради стоит отметить, что iPhone X, задействованный в тесте, имел защитный бампер и дополнительное стекло на дисплее. После того, как переднее колесо Lamborghini Aventador LP700-4 проехало по стильному смартфону, блогер смог заметить только повреждения задней камеры и потёртости.


Журналисты смогли отметить, что показанный на видео Lamborghini Aventador LP700-4 ранее уже становился звездой вирусных роликов. В октябре 2017 года модель была превращена в огромный чрезвычайно реалистичный джойстик для Xbox One, при помощи которого можно было поиграть в гоночный симулятор Forza Motorsport.
Васисуалий Мурчалов
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