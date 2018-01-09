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| | "КАМАЗ" в 2017 году увеличил производство на 12%

"КАМАЗ" в 2017 году увеличил производство на 12%

Вчера, 21:00
В прошлом году «КАМАЗ» нарастил сборку на 12% в сравнении с показателями 2016 года. В 2017 году заводы собрали более 39 500 машинокомплектов.

"КАМАЗ" в 2017 году увеличил производство на 12%

 

Производитель «КАМАЗ» отметил, что каждый шестой выпущенный грузовой автомобиль является представителем нового модельного ряда. В этом году предприятие намерено собрать более 10 000 грузовых авто нового поколения.

Компания рассчитывала выпустить только 36 500 грузовиков в прошлом году, однако удалось показать лучшие результаты. Юрий Герасимов, исполнительный директор компании «КАМАЗ», сообщил, что более 6 000 выпущенных грузовиков были экспортированы.

Совет директоров уже утвердил бизнес-план предприятия на текущий год. В 2018 компания надеется выпустить 43 100 грузовиков, среди которых 37 000 появятся на авторынке России. Чистая прибыль в этом году должна составить 1,59 млрд рублей, а выручка – 171,3 млрд рублей.
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