BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

Автомобили с дизельными моторами получили значительный удар по репутации после «дизельного скандала», поэтому некоторые европейские автопроизводители предпочли вывести такие модели с американского рынка. Наряду с этим уже в феврале в Соединенных Штатах стартуют продажи нового BMW 540d.

Согласно данным американского портала motor1, в феврале нынешнего на автомобильном рынке США стартуют продажи нового седана BMW 540d. Модель оснащается 3,0-литровым турбодизельным мотором с шестью цилиндрами, мощность которого составляет 261 лошадиную силу при 620 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает 8-ступенчатая АКПП.Что касается динамических характеристик, то новый BMW 540d способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 5,4 секунды, используя фирменную систему полного привода xDrive. На каждые 100 километров пути в комбинированном режиме новый седан расходует 7,8 литра дизельного топлива.

Васисуалий Мурчалов

Примечательно, что дизельный BMW 540d имеет базовую цену в 62 995 долларов (3 650 000 рублей), в то время как за более динамичный бензиновый седан необходимо выложить 60 500 долларов (3 508 000 рублей). Старт продаж новинки в США стартует уже в феврале нынешнего года.