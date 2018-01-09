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| | BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

Сегодня, 13:14
Автомобили с дизельными моторами получили значительный удар по репутации после «дизельного скандала», поэтому некоторые европейские автопроизводители предпочли вывести такие модели с американского рынка. Наряду с этим уже в феврале в Соединенных Штатах стартуют продажи нового BMW 540d.

BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

 

Согласно данным американского портала motor1, в феврале нынешнего на автомобильном рынке США стартуют продажи нового седана BMW 540d. Модель оснащается 3,0-литровым турбодизельным мотором с шестью цилиндрами, мощность которого составляет 261 лошадиную силу при 620 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает 8-ступенчатая АКПП.

Что касается динамических характеристик, то новый BMW 540d способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 5,4 секунды, используя фирменную систему полного привода xDrive. На каждые 100 километров пути в комбинированном режиме новый седан расходует 7,8 литра дизельного топлива.

BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

 

BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

 

BMW рискнет вывести на рынок США дизельный седан 5-Series

 

Примечательно, что дизельный BMW 540d имеет базовую цену в 62 995 долларов (3 650 000 рублей), в то время как за более динамичный бензиновый седан необходимо выложить 60 500 долларов (3 508 000 рублей). Старт продаж новинки в США стартует уже в феврале нынешнего года.
Васисуалий Мурчалов
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