До конца января Chevrolet Niva можно купить со скидкой в 20 000 рублей

До конца января Chevrolet Niva можно купить со скидкой в 20 000 рублейСегодня, 00:00
С 1 января 2018 года автопроизводитель "GM-АвтоВАЗ" начнет продавать внедорожник Chevrolet Niva с дополнительной скидкой. Акция «На улице минус 20» продлится с
Компания "GM-АВТОВАЗ” начнет дарить подарки своим клиентам в честь 15-летия модели Chevrolet Niva. Получить подарки позволит участие в акции "Покупай Chevrolet
Пресс-служба "GM-АвтоВАЗ" сообщила о том, что до конца апреля этого года внедорожник компании Chevrolet Niva можно будет приобрести на российском рынке