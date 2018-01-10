До конца января Chevrolet Niva можно купить со скидкой в 20 000 рублей

В России до конца января вседорожник Chevrolet Niva будет доступен со скидкой до 20 000 рублей в рамках спецпредложения "На улице минус 20". Речь идет о модели 2017 года выпуска. Об этом проинформировала пресс-служба совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ".

С пецпредложение "На улице минус 20" действует для всех желающих, так как "GM-АвтоВАЗ" предлагает вседорожник Chevrolet Niva со скидкой как для физических, так и для юридических лиц. В пресс-релизе уточняется, что акция затрагивает модель исключительно 2017 года выпуска.

Спецпредложение при покупке Chevrolet Niva можно объединять с программами поддержки спроса. То есть, на машину можно получить дополнительную скидку при использовании программы трейд-ин, что снизит стоимость автомобиля еще на 20 000 рублей. Кроме того, спецпредложение можно суммировать с кредитной программой, и тогда покупатель получит дополнительную скидку в 30 000 рублей.

Напомним, в нынешнем году СП "GM-АвтоВАЗ" повысило ценники на вседорожник Chevrolet Niva во всех версиях на 10 000 рублей.

Иван Головин