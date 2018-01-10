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| | KIA подключит все свои модели к интернету к 2030 году

KIA подключит все свои модели к интернету к 2030 году

Сегодня, 02:00
Южнокорейский автогигант KIA планирует подключить все свои модели к интернету к 2030 году. Об этом представители компании рассказали на выставке потребительской электроники CES 2018. В рамках стратегии KIA ACE производитель выведет уже к 2025 году 16 электрокаров.

 

KIA подключит все свои модели к интернету к 2030 году


К 2030 году автомобили KIA получат не только постоянное подключение к интернету, но и фирменные облачные сервисы. Представители южнокорейского автогиганта также сообщили, что к 2021 году часть серийных моделей KIA получит автопилот четвертого уровня. По словам разработчиков, властям США и Европы стоит в ближайшее время создать правовое поле и ПДД для транспортных средств с беспилотным управлением.
 
Представители KIA также уточнили, что постоянное подключение к интернету будет доступно только для электрокаров южнокорейской марки. В компании подчеркнули, что KIA намерена лидировать на мировом рынке электрокаров. При этом имеются в виду не только электромобили, но и водородные машины, а также плагин-гибриды.

Иван Головин
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