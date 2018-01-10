KIA подключит все свои модели к интернету к 2030 году

KIA подключит все свои модели к интернету к 2030 годуСегодня, 02:00
Ford электрифицирует все свои модели к 2030 году. На это американский машиностроительный гигант намерен выделить порядка 4,5 миллиарда долларов. Производитель
Компания BMW проводит масштабные разработки беспилотных автомобилей, а также моделей, которые имеют постоянное подключение к интернету и собственные облачные
Компания Volvo планирует к 2015 году продать 1 миллион электрокаров. Однако для того, чтобы добиться поставленной цели, разработчикам придется создать минимум