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| | На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette

На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette

Вчера, 18:39
В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2018 японские машиностроители представили мобильную платформу Toyota e-Palette. Она объединяет в себе беспилотную машину, электрокар, роботизированный магазин, передвижной ресторан и так далее. С новинкой публику познакомил президент компании Toyota Акио Тойода.

 

На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette

 

На выставке CES 2018 было заявлено, что мобильная платформа Toyota e-Palette может быть использована для доставки товаров, уличной торговли. По задумке японцев, их новинка должна рассеять грань между маленькими магазинами и интернет-продажами.
 
Концепция платформы Toyota e-Palette несколько напоминает беспилотный автобус фирмы Navya. В компании Toyota также предлагают приспосабливать транспортное средство под потребности отдельного юзера.
 
На данный момент мобильная беспилотная платформа Toyota e-Palette является концепцией, однако японцы обещают, что в США и некоторых других странах она станет реальностью уже в начале следующего десятилетия. Изначально платформа будет работать для эксперимента. Когда она пройдет все проверки и доработки, ее предложат таким компаниям как Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut, Uber и так далее.

 

На CES 2018 показали беспилотную платформу Toyota e-Palette

 

 

Toyota долгое время отвергала идею разработки полностью электрического транспорта, делая ставку на водородные машины. На фоне изменений требований потребителя производителю пришлось пересмотреть свою стратегию. Теперь Toyota намерена сделать электрокарами все свои модели, в том числе и Lexus, до 2025 года.

Иван Головин
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