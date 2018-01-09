"АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" снова заработали после новогодних каникул

В пресс-центре отечественного автопроизводителя «АвтоВАЗ» проинформировали, что на заводе прекращается корпоративный новогодний отпуск, следовательно, предприятие восстанавливает свою работу. В итоге «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» снова приступят к сборке машин.

Дмитрий Павличко

Новогодние каникулы на указанных предприятиях стартовали 30 декабря 2017 года. В ходе каникул прекратился выпуск авто. Но большинство производственных площадок прекратило свою работу еще до начала каникул, с 22 декабря.Завод СКП Kalina остановили с 28 по 31 декабря, а линию B0 - с 19 декабря. Каникулы на заводе в Оране начались с 23 декабря. Конвейер на предприятиях с 29 декабря по 8 января останавливался, а во время простоя инженеры провели его обслуживание для того, чтобы он нормально функционировал. Следует сказать, что «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» в минувшем году уже прекращали свою работу в период с 24 июля по 13 августа.