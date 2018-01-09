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| | В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

Сегодня, 13:40
Корейская компания KIA в рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES представила полностью электрическую версию кроссовера KIA Niro, который получил приставку EV. Ожидается, что серийная версия модели дебютирует на американском и европейском рынках в конце 2018 года.

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

 

Согласно данным зарубежных СМИ, новый полностью электрический кроссовер KIA Niro EV базируется на плагин-гибридном кроссовере, который успешно реализуется на рынках США, Азии и Европы. Наряду с этим стоит отметить, что новинка лишилась решетки радиатора, вместо которой теперь установлена специальная индикаторная панель. Существенные изменения произошли и в салоне модели.

Новый KIA Niro EV приводится в движение 203-сильным электрическим мотором, который может сочетаться с аккумуляторными блоками ёмкостью в 39,2 кВт/ч или 64,2 кВт/ч. «Младший» аккумулятор обеспечит запас хода в 383 километра, а более ёмкая установка позволит на одном заряде пройти 500 километров.

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

 

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

 

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

 

В Лас-Вегасе дебютировал электрический кроссовер KIA Niro EV

 

В список оснащения нового KIA Niro EV входит набор современных систем безопасности, среди которых функция обнаружения пешеходов и велосипедистов. Внешность серийного KIA Niro EV будет несколько отличаться от концепта.
Васисуалий Мурчалов
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