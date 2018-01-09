Водородный кроссовер Hyundai Nexo Fuel Cell представлен на CES 2018

В Лас-Вегасе проходит выставка потребительской электроники CES 2018, в рамках которой дебютировала очередная новинка: южнокорейские машиностроители привезли на мероприятие водородный кроссовер Hyundai Nexo Fuel Cell. Данная модель рассматривается производителем в качестве преемника Hyundai ix35 Fuel Cell.

Движущей силой кроссовера Hyundai Nexo Fuel Cell стала установка на водородных топливных ячейках, претерпевшая модернизацию. Ее производительность теперь составляет 163 л.с., что на 30% больше чем у Hyundai ix35 Fuel Cell. Кроме того, была на 20% повышена емкость аккумуляторных батарей для кроссовера Hyundai Nexo Fuel Cell. При полной заправке новинка сможет преодолеть расстояние в 595 километров. На разгон до 100 километров в час автомобилю нужно 9,6 секунды.

За безопасность в кроссовере Hyundai Nexo Fuel Cell будет отвечать комплекс Advanced Driver Assistance System. Это значит, что паркетник оснастят адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и полуавтономным управлением. Кроме того, транспортное средство сможет распознавать пешеходов. Сроки начала продаж кроссовера Hyundai Nexo Fuel Cell пока не озвучиваются, но известно, что первым рынком для автомобиля станет США.

Иван Головин