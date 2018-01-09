«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили LADA на 2,5%

На официальном портале российского бренда LADA появился обновленный прайс-лист на модели компании. Сообщается, что в среднем автомобили производства «АвтоВАЗ» подорожали на 8 000-15 000 рублей, что составляет в среднем 2,5% от стоимости моделей в конце 2017 года.

Васисуалий Мурчалов

Компания «АвтоВАЗ» с 1 января 2017 года скорректировала стоимость своих автомобилей на рынке России. Сообщается, что после подорожания базовая версия бюджетного седана LADA Priora теперь обойдётся российским клиентам в 414 900 рублей, а за самый доступный LADA Largus придётся выложить 544 900 рублей. Помимо этого, стоимость высокого хэтчбека LADA XRay увеличилась до 614 000 рублей.Кроме того, популярный седан LADA Vesta прибавил к стоимости 15 000 рублей и теперь новинка в базовом исполнении стоит 569 900 рублей. Бюджетный LADA Granta увеличил ценник на 10 000 рублей до 399 900 рублей, а LADA Kalina теперь будет стоить 450 600 рублей. Внедорожник LADA 4X4 также прибавил 15 000 рублей – базовая модель теперь обойдётся в 483 900 рублей.Представители «АвтоВАЗ» во время общения с прессой отметили, что в среднем линейка LADA с нового года подорожала на 2,5%, что не скажется на уровне спроса. Стоит напомнить, что 1 января 2017 года российская компания поступила схожим образом.