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| | Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

Сегодня, 10:02
Немецкий премиальный бренд Audi, принадлежащий Volkswagen, вывел на дорожные тесты обновленный хэтчбек Audi A1 2019 модельного года, который является самой компактной моделью компании. Новинка проходит испытания в зимних условиях, готовясь к публичной премьере, запланированной на 2018 год.

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

 

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского портала motor1, новый компактный хэтчбек Audi A1 2019 модельного года выведен на дорожные тесты в зимних условиях. Новинка не получит кардинальных новшеств в плане дизайна, ограничившись лишь лёгким рестайлингом передней оптики, радиаторной решетки и формы бамперов. Пропорции хэтчбека также не изменятся.

Ожидается, что новый Audi A1 2019 будет использовать производственную платформу MQB, которая также лежит в основе Volkswagen Polo, но при этом шасси несколько увеличит колёсную базу, предоставляя пассажирам заднего ряда больше свободного места. Не исключено, что модель получит полностью цифровую приборную панель размерностью в 12,3 дюйма.

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

 

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

 

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

 

Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

 

Что касается технических характеристик, то новый Audi A1 2019 получит линейку из трёх- и четырёхцилиндровых моторов объёмом в 1,0 и 1,5 литра. Также стоит ожидать 200-сильной версии RS с 2,0-литровым двигателем. Дебют модели состоится в первой половине 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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