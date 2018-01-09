Новый хэтчбек Audi A1 2019 проходит тесты в зимних условиях

Немецкий премиальный бренд Audi, принадлежащий Volkswagen, вывел на дорожные тесты обновленный хэтчбек Audi A1 2019 модельного года, который является самой компактной моделью компании. Новинка проходит испытания в зимних условиях, готовясь к публичной премьере, запланированной на 2018 год.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского портала motor1, новый компактный хэтчбек Audi A1 2019 модельного года выведен на дорожные тесты в зимних условиях. Новинка не получит кардинальных новшеств в плане дизайна, ограничившись лишь лёгким рестайлингом передней оптики, радиаторной решетки и формы бамперов. Пропорции хэтчбека также не изменятся.Ожидается, что новый Audi A1 2019 будет использовать производственную платформу MQB, которая также лежит в основе Volkswagen Polo, но при этом шасси несколько увеличит колёсную базу, предоставляя пассажирам заднего ряда больше свободного места. Не исключено, что модель получит полностью цифровую приборную панель размерностью в 12,3 дюйма.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то новый Audi A1 2019 получит линейку из трёх- и четырёхцилиндровых моторов объёмом в 1,0 и 1,5 литра. Также стоит ожидать 200-сильной версии RS с 2,0-литровым двигателем. Дебют модели состоится в первой половине 2018 года.