Электрокроссовер Nissan IMx может получить «особую» платформу

Даниэль Шилаччи, исполнительный вице-президент Nissan по продажам и маркетингу, во время общения с журналистами на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе рассказал, что новый полностью электрический кроссовер Nissan IMx в серийном исполнении будет использовать «особую модульную платформу». Более подробная информация о новинке не была раскрыта.
Наряду с этим журналисты предположили, что «особая» производственная платформа может оказаться обещанным ранее шасси от Nissan Leaf, но серьёзно модифицированным и адаптированным для более массивного кроссовера. Примечательно, что господин Шилаччи отказался отвечать на вопрос журналистов о шасси, вновь уклончиво повторив, что платформа будет «особой».
Напомним. Что полностью электрический кроссовер Nissan IMx был представлен публично в 2017 году в рамках автосалона в Токио. Новинка получила два электромотора суммарной отдачей в 430 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде составил порядка 600 километров.