Электрокроссовер Nissan IMx может получить «особую» платформу

Не так давно компания Nissan представила концепт полностью электрического кроссовера Nissan IMx, который получит некоторые функции беспилотного управления. Изначально предполагалось, что серийная версия модели будет выполнена на базе платформы нового Nissan Leaf, но теперь появились сведения о том, что модель может получить совершенно другое шасси.

Даниэль Шилаччи, исполнительный вице-президент Nissan по продажам и маркетингу, во время общения с журналистами на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе рассказал, что новый полностью электрический кроссовер Nissan IMx в серийном исполнении будет использовать «особую модульную платформу». Более подробная информация о новинке не была раскрыта.Наряду с этим журналисты предположили, что «особая» производственная платформа может оказаться обещанным ранее шасси от Nissan Leaf, но серьёзно модифицированным и адаптированным для более массивного кроссовера. Примечательно, что господин Шилаччи отказался отвечать на вопрос журналистов о шасси, вновь уклончиво повторив, что платформа будет «особой».

Васисуалий Мурчалов

Напомним. Что полностью электрический кроссовер Nissan IMx был представлен публично в 2017 году в рамках автосалона в Токио. Новинка получила два электромотора суммарной отдачей в 430 лошадиных сил, а запас хода на одном заряде составил порядка 600 километров.