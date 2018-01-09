Новые кабриолет и хэтчбэк MINI покажут в Детройте

Британский автопроизводитель MINI намерен официально представить обновленные хэтчбэк и кабриолет MINI Convertible. Презентация состоится в рамках автосалона в Детройте, который стартует 13 января.

Обновленные кабриолет и хэтчбэк MINI Convertible получат переработанные ходовые огни, логотип марки, а также решетку радиатора. Несмотря на то, что новинки получат старые 2- и 1,5-литровые двигатели, которые работают на бензине, их мощность будет увеличена, а также сократится количество вредных выбросов. Моторы оснастят модифицированной системой охлаждения и выпускным коллектором.

В качестве трансмиссии обновленные хэтчбэк и кабриолет MINI Convertible получат коробку-автомат на семь ступеней. На данный момент другие технические характеристики производитель держит в секрете, поэтому остальные подробности раскроют во время автосалона в Детройте.