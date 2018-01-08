Hyundai разработал первую подушку безопасности для панорамной крыши

На сегодняшний день наделять автомобили панорамной крышей превратилось в модную тенденцию. В компании Hyundai задумались о том, как сделать безопаснее модели с таким решением, и создали новую подушку безопасности.

Южнокорейская марка предлагает устанавливать внутри механизма люка дополнительный аэрбег. При фиксации переворота машины во время ДТП специальными датчиками подушка безопасности сработает и всего за 0,08 секунды покроет всю поверхность крыши. Как отмечают разработчики, ранее в автоиндустрии никто не предлагал ничего подобного.В Hyundai сообщают, что подушка безопасности на крыше не позволит пассажирам вылететь из авто в случае его опрокидывания. Таким образом, существенно сокращается риск получения серьёзных повреждений.

Яна Васильева

К сожалению, представители компании не уточнили, когда новые подушки безопасности появятся на серийных автомобилях. Ожидается, что автопроизводитель не станет спешить с установкой данного новшества, а проведёт ряд тестов, чтобы убедиться, что подушка срабатывает в соответствии с задумкой.