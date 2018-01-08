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| | Hyundai разработал первую подушку безопасности для панорамной крыши

Hyundai разработал первую подушку безопасности для панорамной крыши

Вчера, 20:48
На сегодняшний день наделять автомобили панорамной крышей превратилось в модную тенденцию. В компании Hyundai задумались о том, как сделать безопаснее модели с таким решением, и создали новую подушку безопасности.

Hyundai разработал первую подушку безопасности для панорамной крыши

 

Южнокорейская марка предлагает устанавливать внутри механизма люка дополнительный аэрбег. При фиксации переворота машины во время ДТП специальными датчиками подушка безопасности сработает и всего за 0,08 секунды покроет всю поверхность крыши. Как отмечают разработчики, ранее в автоиндустрии никто не предлагал ничего подобного.

В Hyundai сообщают, что подушка безопасности на крыше не позволит пассажирам вылететь из авто в случае его опрокидывания. Таким образом, существенно сокращается риск получения серьёзных повреждений.

Hyundai разработал первую подушку безопасности для панорамной крыши

 

К сожалению, представители компании не уточнили, когда новые подушки безопасности появятся на серийных автомобилях. Ожидается, что автопроизводитель не станет спешить с установкой данного новшества, а проведёт ряд тестов, чтобы убедиться, что подушка срабатывает в соответствии с задумкой.
Яна Васильева
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