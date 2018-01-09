Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

Сотрудники американского издания U.S. News & World Report провели исследование, целью которого было определить, какие автомобили являются лучшими по соотношению цены, качества, стоимости владения, безопасности и надёжности.

Эксперты рассмотрели обзоры, опубликованные авторитетными СМИ, получили актуальные прайс-листы от агентства TrueCar. Также специалисты Vincentric предоставили данные о потере стоимости каждой из машин во время эксплуатации.Корейский KIA Soul был признан лучшим автомобилем в компактном сегменте. В большом классе победителем стал Chevrolet Impala, а в премиальном – Lexus ES. Также лучшим в своём классе оказался гибрид Toyota Prius. Среди среднеразмерных автомобилей первенство заполучил Hyundai Sonata, а среди спорткаров – FIAT 124 Spider. Среди субкомпактных моделей победителем стал Honda Fit.При рассмотрении SUV эксперты назвали лучшими гибридный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid, субкомпактный Honda HR-V, компактный Lexus NX, 5-местный Nissan Murano, 7-местный KIA Sorento, полноразмерный Ford Expedition, а также премиальные 5-местный Lexus RX 350 и 7-местный Acura MDX.

Яна Васильева

В классе минивэнов победу заслужил Chrysler Pacifica. Среди компактных пикапов специалисты выделили Chevrolet Colorado, а среди полноразмерных – Ford F-150.