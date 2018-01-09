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| | Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

Сегодня, 06:00
Сотрудники американского издания U.S. News & World Report провели исследование, целью которого было определить, какие автомобили являются лучшими по соотношению цены, качества, стоимости владения, безопасности и надёжности.

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

 

Эксперты рассмотрели обзоры, опубликованные авторитетными СМИ, получили актуальные прайс-листы от агентства TrueCar. Также специалисты Vincentric предоставили данные о потере стоимости каждой из машин во время эксплуатации.

Корейский KIA Soul был признан лучшим автомобилем в компактном сегменте. В большом классе победителем стал Chevrolet Impala, а в премиальном – Lexus ES. Также лучшим в своём классе оказался гибрид Toyota Prius. Среди среднеразмерных автомобилей первенство заполучил Hyundai Sonata, а среди спорткаров – FIAT 124 Spider. Среди субкомпактных моделей победителем стал Honda Fit.

При рассмотрении SUV эксперты назвали лучшими гибридный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid, субкомпактный Honda HR-V, компактный Lexus NX, 5-местный Nissan Murano, 7-местный KIA Sorento, полноразмерный Ford Expedition, а также премиальные 5-местный Lexus RX 350 и 7-местный Acura MDX.

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

 

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

 

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

 

Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

 

В классе минивэнов победу заслужил Chrysler Pacifica. Среди компактных пикапов специалисты выделили Chevrolet Colorado, а среди полноразмерных – Ford F-150.
Яна Васильева
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