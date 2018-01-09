Американские журналисты определили лучшие автомобили «по деньгам»

Эксперты рассмотрели обзоры, опубликованные авторитетными СМИ, получили актуальные прайс-листы от агентства TrueCar. Также специалисты Vincentric предоставили данные о потере стоимости каждой из машин во время эксплуатации.
Корейский KIA Soul был признан лучшим автомобилем в компактном сегменте. В большом классе победителем стал Chevrolet Impala, а в премиальном – Lexus ES. Также лучшим в своём классе оказался гибрид Toyota Prius. Среди среднеразмерных автомобилей первенство заполучил Hyundai Sonata, а среди спорткаров – FIAT 124 Spider. Среди субкомпактных моделей победителем стал Honda Fit.
При рассмотрении SUV эксперты назвали лучшими гибридный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid, субкомпактный Honda HR-V, компактный Lexus NX, 5-местный Nissan Murano, 7-местный KIA Sorento, полноразмерный Ford Expedition, а также премиальные 5-местный Lexus RX 350 и 7-местный Acura MDX.
В классе минивэнов победу заслужил Chrysler Pacifica. Среди компактных пикапов специалисты выделили Chevrolet Colorado, а среди полноразмерных – Ford F-150.