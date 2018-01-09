Кроссовер Honda HR-V в 2018 году получит электрическую версию

Японские машиностроители в течение нынешнего года пообещали начать продажи трех электрокаров Honda в Китае. Одним из них станет новая модификация кроссовера Honda HR-V.

Сейчас кроссовер Honda HR-V предлагается китайским клиентам в бензиновом, дизельном и гибридном исполнениях. По некоторым данным, общественность познакомится с электрифицированной версией паркетника на мотор-шоу в Пекине.

Недавно представители компании Honda заявили, что производитель спешит вывести на рынок Китая компактный электрический кроссовер. Его сборка будет налажена на конвейере Dongfeng Honda и Guangqi Honda.

Технические характеристики электрической версии кроссовера Honda HR-V пока не озвучиваются. Кроме того, нет официальной информации об остальных "зеленых" моделях японской марки, которые в нынешнем году должны появиться в КНР, и эти модели еще не названы.

Иван Головин