Кроссовер Honda HR-V в 2018 году получит электрическую версию

Кроссовер Honda HR-V в 2018 году получит электрическую версиюВчера, 18:44
Компания Honda готова выпустить на китайский автомобильный рынок обновленную версию компактного кроссовера Honda Vezel, продажи которого начнутся 10 сентября.
Согласно данным ряда европейским автомобильных изданий, японский бренд Honda планирует создать пятиместную версию нового кроссовера Pilot. Стоит отметить, что
В следующем году автоконцерн Honda представит новый кроссовер CR-V. Новое поколение модели получит семиместную модификацию.