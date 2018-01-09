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| | Volkswagen и Hyundai разработают автопилот вместе с Aurora

Volkswagen и Hyundai разработают автопилот вместе с Aurora

Вчера, 20:00
Volkswagen Group и Hyundai Motor Company разработают автопилот вместе с Aurora Innovation. В один день немецкий и южнокорейский машиностроительные гиганты заявили, что будут сотрудничать с американской компанией для создания новой технологии.

 

Volkswagen и Hyundai разработают автопилот вместе с Aurora

 

Стартап Aurora Innovation заявил о себе как о разработчике технологий автономного управления для транспорта. Судя по всему, проект является достаточно серьезным, если принять тот факт, что с ним решили сотрудничать Volkswagen и Hyundai.
 
По словам представителей компании Hyundai, южнокорейский автогигант при сотрудничестве с Aurora Innovation представит свою первую машину с автопилотом уже в 2021 году. При этом уточняется, что модель будет доступна под заказ, и массово продаваться не будет. Также известно, что Hyundai привезет на выставку потребительской электроники CES автомобиль с топливными элементами. Ожидается, что эта машина станет базой для испытаний автопилота.
 
Представители Volkswagen в свою очередь сообщили, что сотрудничество с Aurora Innovation необходимо немецкому автогиганту для реализации проекта Mobility-as-a-Service (MaaS). Он предусматривает внедрение беспилотного транспорта в городские инфраструктуры. По мнению некоторых экспертов, Volkswagen тоже представит одну из новинок на выставке CES.

Иван Головин
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